التعليم وسفارة بلجيكا تطلقان حملة العيش مع أشخاص مختلفة

المال- خاص قال الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن الممثل البلجيكى باسكال دوكين، قام بزيارة للمدرسة الفرنسية الرسمية للغات التابعة لإدارة الخليفة والمقطم، وذلك من خلال حملة توعية عنوانها (العيش مع أشخاص مختلفة). ودوكين حاصل على جائزة النخلة

المال- خاص

قال الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن الممثل البلجيكى باسكال دوكين، قام بزيارة للمدرسة الفرنسية الرسمية للغات التابعة لإدارة الخليفة والمقطم، وذلك من خلال حملة توعية عنوانها (العيش مع أشخاص مختلفة).

ودوكين حاصل على جائزة النخلة الذهبية فى مهرجان كان السينمائى فى عام 1996، وهو أيضا موسيقى ورسام بالرغم من إصابته بمتلازمة داون،

وأوضحت أسماء الديب مساعد الوزير لشئون المديريات، ورئيس مجلس إدارة مدارس 30 يونيو، أنه قد تم تعريف عام 2018 بأنه العام المخصص لذوى الاحتياجات الخاصة في مصر

وأضافت أن هذه الزيارة تهدف إلى تنمية روح الاندماج والتعاون مع الأشخاص المختلفين وخصوصًا ذوى الاحتياجات الخاصة، والعمل على مفهوم احترام اختلافات كل شخص، وذلك فى عدد من المدارس المصرية الناطقة باللغة الفرنسية، وذلك بحضور سيبيل دى كارتيه ديف سفيرة بلجيكا بالقاهرة.

وتضمنت الزيارة عدة أنشطة منها عروض موسيقية للطلاب وعرض للبالية، وكذا عرض مستوحى من الفلكولور البلجيكي.

وفى سياق متصل سيقدم باسكال عرضًا مع أطفال مدرسة (أوازيس المعادى) ويفتتح قاعة باسمه فى المدرسة.