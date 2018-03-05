التعليم والشباب والرياضة تكرمان المتفوقين في اللياقة البدنية

المال ـ خاص:صرح الإعلامى أحمد خيرى إنه بناءً على تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أقيم اللقاء الختامى للياقة البدنية لطلاب التعليم العام بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.وأوضحت إ

المال ـ خاص:

صرح الإعلامى أحمد خيرى إنه بناءً على تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أقيم اللقاء الختامى للياقة البدنية لطلاب التعليم العام بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وأوضحت إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، أن اللقاء تم بمشاركة الطلاب من (15) محافظة وهم (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية،الإسماعلية، القليوبية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، الغربية، السويس، بورسعيد، المنوفية، المنيا) وتم إجراء اختبارات اللياقة البدنية لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية بنين وبنات وذلك للمرحلة التمهيدية من شهر ديسمبر حتى نهاية فبراير، وقد أقيم الحفل النهائى بصالة (6 أكتوبر)، الرياضية بمحافظة الجيزة وتم تكريم الطلاب الفائزين وتوزيع الكؤوس والميداليات.