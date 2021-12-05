لايف

«التعليم» و«الجايكا» يحتفلان بتسليم شهادات الاعتماد لمسئولي التوكاتسو

حضر الاحتفالية السفير اوكا هيروشي السفير الياباني بالقاهرة
جهاد سالم 4:41 م, الأحد, 5 ديسمبر 21 4:41 م, الأحد, 5 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

عقدت وزارة التربية والتعليم، احتفالية لتسليم شهادات الاعتماد، لمسئولي التوكاستو، بالتعاون مع الوكالية اليابانية للتعاون الدولي جايكا .

حضر الاحتفالية السفير اوكا هيروشي السفير الياباني بالقاهرة، وايموتو ساتشيكو، نائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. . كما حضر الاحتفالية الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق، ودكتور عصام حمزة رئيس مركز الآداب والثقافة بالجامعة المصرية اليابانية.

وسلم الشهادة نياية عن وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين.

اقرأ أيضا  طارق شوقي يناقش مع مسؤولي «Technology Finland» توفير فرص عمل لطلاب التعليم الفني

وقال الدكتور رضا حجازي: التعاون المشترك بدأ عقب زيارة الرئيس اليابان عام ٢٠١٦ واطلاعه على التجربة اليابانية في التعليم، وإن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه ، بنقل التجربة اليابانية في التعليم، وبناء عليه تم الاتفاق عل  تيسير الحصول على قرض من الحكومة اليابانية لإقامة ١٠٠ مدرسة يابانية تم إنشاء ١٢ مدرسة حتي الآن.

ولفت حجازي إن جوهر التعليم الياباني يكمن في تنمية وبناء شخصية الطفل وهو جوهر نظام التعليم الجديد 0.2 ،  لذا اتخذنا قرار بإضافة أنشطة التوكاتسو في كافة المناهج التعليمية في مصر.

اقرأ أيضا  الحكومة تنفي شائعات تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات بسبب «أوميكرون»

 واستكمل إنه تم الاتفاق مع هيئة الجايكا لتدريب فريق معلمين مصري على أنشطة التوكاستو، فضلا عن الاتفاق على استصدار شهادات اعتماد للقائمين على أنشطة التوكاتسو.

ولفت حجازي إلي أن اليوم نحتفل باعتماد أول فريق مصر معتمد بتدريس أنشطة التوكاتسو، وتأهيل لتعليم أنشطة التوكاتسو لأول مرة على مستوي العالم

وقالت نيفين حمودة  مستشار وزير التربية و التعليم للعلاقات الاستراتيجية ، إن المشروع تطبيق أنشطة التوكاتسو كان يهدف في البداية لإنشاء بعض المدارس  اليابانية.

اقرأ أيضا  حالة الطقس اليوم الجمعة 3-12-2021 في مصر.. شبورة على الطرق

واستكملت إن الفكرة تطورت، لتبدأ توجه الوزارة نحو التوسع في تدريب  كافة معلمين مصر على نظام التوكاستو،  بالإضافة إلي إتاحة الفرصة للمدارس الراغبة في اعتماد أنشطة التوكاستو.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم جهاد سالم

ملف الكاتب جهاد سالم

اقرأ أيضاً

محافظ مطروح يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين

معتز محمود 4:48 م, الأحد, 5 ديسمبر 21

الإعدام شنقا للمتهم بقتل مسنة بروض الفرج

المال - خاص 3:51 م, الأحد, 5 ديسمبر 21

تكريم فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي من جامعة المنصورة

السيد فؤاد 3:23 م, الأحد, 5 ديسمبر 21

حالة الطقس غدا الإثنين.. أتربة عالقة نهارًا وأمطار على حلايب وشلاتين

دعاء محمود 3:13 م, الأحد, 5 ديسمبر 21

جايكا توقع مذكرة تفاهم مع جامعة عين شمس ومنظمة غير هادفة للربح للترويج لمراكز التعلم المجتمعية اليابانية

سمر السيد 1:31 م, الأحد, 5 ديسمبر 21

الحكومة : امتحان الصف الرابع الابتدائى ديسمبر الحالى ليس بديلاً عن منتصف العام

صفية حمدي 1:14 م, الأحد, 5 ديسمبر 21