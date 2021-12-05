«التعليم» و«الجايكا» يحتفلان بتسليم شهادات الاعتماد لمسئولي التوكاتسو

عقدت وزارة التربية والتعليم، احتفالية لتسليم شهادات الاعتماد، لمسئولي التوكاستو، بالتعاون مع الوكالية اليابانية للتعاون الدولي جايكا .

حضر الاحتفالية السفير اوكا هيروشي السفير الياباني بالقاهرة، وايموتو ساتشيكو، نائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. . كما حضر الاحتفالية الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق، ودكتور عصام حمزة رئيس مركز الآداب والثقافة بالجامعة المصرية اليابانية.

وسلم الشهادة نياية عن وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين.

وقال الدكتور رضا حجازي: التعاون المشترك بدأ عقب زيارة الرئيس اليابان عام ٢٠١٦ واطلاعه على التجربة اليابانية في التعليم، وإن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه ، بنقل التجربة اليابانية في التعليم، وبناء عليه تم الاتفاق عل تيسير الحصول على قرض من الحكومة اليابانية لإقامة ١٠٠ مدرسة يابانية تم إنشاء ١٢ مدرسة حتي الآن.

ولفت حجازي إن جوهر التعليم الياباني يكمن في تنمية وبناء شخصية الطفل وهو جوهر نظام التعليم الجديد 0.2 ، لذا اتخذنا قرار بإضافة أنشطة التوكاتسو في كافة المناهج التعليمية في مصر.

واستكمل إنه تم الاتفاق مع هيئة الجايكا لتدريب فريق معلمين مصري على أنشطة التوكاستو، فضلا عن الاتفاق على استصدار شهادات اعتماد للقائمين على أنشطة التوكاتسو.

ولفت حجازي إلي أن اليوم نحتفل باعتماد أول فريق مصر معتمد بتدريس أنشطة التوكاتسو، وتأهيل لتعليم أنشطة التوكاتسو لأول مرة على مستوي العالم

وقالت نيفين حمودة مستشار وزير التربية و التعليم للعلاقات الاستراتيجية ، إن المشروع تطبيق أنشطة التوكاتسو كان يهدف في البداية لإنشاء بعض المدارس اليابانية.

واستكملت إن الفكرة تطورت، لتبدأ توجه الوزارة نحو التوسع في تدريب كافة معلمين مصر على نظام التوكاستو، بالإضافة إلي إتاحة الفرصة للمدارس الراغبة في اعتماد أنشطة التوكاستو.