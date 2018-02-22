التعليم وآي تي ووركس يوقعان مذكرة تفاهم لدعم التحول الرقمى

المال- خاص صرح أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأنه تم، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم وشركة آي تي ووركس التعليمية (ITWORX Education)، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد البدء فى تنفيذ عدد من المشروعات القومية؛ لتطوير منظومة التعليم

المال- خاص





صرح أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأنه تم، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم وشركة آي تي ووركس التعليمية (ITWORX Education)، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد البدء فى تنفيذ عدد من المشروعات القومية؛ لتطوير منظومة التعليم فى ظل استراتيجية الوزارة للتحول الرقمى فى جمهورية مصر العربية، علمًا بأن الشركة لديها سابقة أعمال وخبرات مميزة فى تنفيذ مشروعات قومية على مستوى العالم لدعم التحول الرقمى فى مجال التعليم، وتعمل أيضًا فى مجال تصميم وإنتاج برامج وأنظمة الحاسب الآلى وتقديم الخدمات المتعلقة بتطوير التعليم إلكترونيًّا.

وأكد طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن التطور في ﻭسائل ﺍﻻتصال وظهور الثورة الرقمية، له عظيم الأثر في ﺍﻟﺘﺤول من ﺍﻷنشطة ﺍﻟﻌﺎدية ﺇﻟﻰ ﺍﻷنشطة ﺍلرقمية، فضلًا عن تأثيرها ﻋﻠﻰ بيئات التعلم، وعلى التكيف والتفاعل مع المعطيات الجديدة للعصر الرقمى، وتزويد الطلاب بالخبرات والمعارف والمهارات التى تساعدهم على فهم التغيرات والتحولات المعاصرة.

من جهته قال حاتم سلام، الرئيس التنفيذى للشركة، إن التعاون مع وزارة التربية والتعليم سيشمل تطوير المنظومة التعليمية من خلال توفير رخص استخدام الأنظمة والبرامج والخدمات الفنية اللازمة، والتنسيق مع كل الأطراف المعنية، وأيضًا الاستشارات التقنية، علمًا بأن الشركة لها العديد من أشكال التعاون مع دول مثل: (الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وبلجيكا، وانجلترا، والنرويج، والإمارات، والسعودية)، وأسهمت فى رفع تصنيف العديد من الدول فى التصنيف العالمى لجودة التعليم، كما أن لديها العديد من برامج التغير المجتمعى التى تعمل على تغيير فكر المواطن وثقافته فى الحصول على العلم.