التعليم: نسعى للتوسع في المدارس المصرية الدولية ومواكبة التحول الرقمي

ترأس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، اجتماع مجلس الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، للوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات الهيئة خلال العام المالي 2022-2023 ، وموقف مبادرة حياة كريمة (المرحلة الأولى)، ومناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس يسري سالم مساعد الوزير لشئون الأبنية التعليمية وأعضاء مجلس الإدارة.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الوزير بأعضاء مجلس إدارة الهيئة وممثلى الوزارات والخبراء أساتذة الجامعات ذوي الخبرة، كما أشاد بالدور البناء والتنموي الذي تقوم به الهيئة في عملية بناء وإحلال وتجديد المدارس.

وقال حجازي إن الوزارة تعمل على إيجاد حلول للحد من كثافة الفصول، كما تبذل الوزارة جهودا مكثفة بهدف زيادة المعدلات السنوية لعدد الأبنية التعليمية لمواجهة هذه الكثافات.

وأشار الوزير إلى أن حصص المشاهدة لقنوات مدرستنا تعد إحدى الإضافات الهامة التي طبقتها الوزارة هذا العام، موجها هيئة الأبنية التعليمية بالعمل على توفير قاعات مناسبة لفترات المشاهدة وتعظيم الاستفادة منها.

وخلال الاجتماع، أشار حجازي إلى أن الوزارة تهتم بالمدرسة كمؤسسة تعليمية يتم فيها بناء شخصية الإنسان المصري منذ مرحلة الطفولة، فضلا عن اهتمامها بجذب الطلاب للمدرسة بما يسمح بإتاحة التعليم للجميع دون تمييز.

وتطرق الوزير إلى المدارس المصرية الدولية (IPS)، مشيرا إلى أنها تقدم خدمة تعليمية متميزة، مؤكدا أن الوزارة تستهدف التوسع في هذا النموذج من المدارس، نظرا للإقبال الشديد عليها.

وأشار الوزير إلى أنه في ظل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي فإن الوزارة تعمل على مواجهة التحديات والمتغيرات الحالية التي تستلزم التخلي عن النظم التقليدية والاستراتيجيات وآليات العمل المعتادة، وذلك بمواكبة المدارس للتحول الرقمي بتصميم مبانى مدرسية ذكية مرنة ومتعددة الأغراض.

واستعرض اللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية إنجازات الهيئة، ومشروعات مبادرة حياة كريمة، إذ تم إنشاء عدد 1131 مشروع انشاء ، وعدد 1299 مشروع صيانة وتطوير ورفع كفاءة المباني المدرسية بالمرحلة الاولى، كما عرض الموقف المالي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض عدة موضوعات أهمها الموقف الراهن لمشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) المرحلة الأولي ومقترح المرحلة الثانية، ونتائج المرور على المدارس التي مر على إنشاءها أكثر من (١٥) عاما فى إطار سياسة الوزارة وخطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية للاطمئنان على الحالة الإنشائية للمدارس والتأكد من سلامتها الانشائية وبدء طرح المدارس بعد التقارير النهائية للإحلال أو الصيانة.