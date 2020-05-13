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«التعليم» : مد فترة تسليم المشروعات البحثية حتى 18 مايو

حرصًا على مصلحة الطلاب وتجنبًا لبعض المشكلات الناتجة عن عدم تسليم المشروعات البحثية.
جهاد سالم 5:00 م, الأربعاء, 13 مايو 20 5:00 م, الأربعاء, 13 مايو 20

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وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مدّ فترة تسليم المشروعات البحثية لسنوات النقل “من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي”، حتى يوم الاثنين الموافق 18 مايو 2020.

وأوضحت الوزارة أن قرار الوزير بمدّ فترة التسليم جاء حرصًا على مصلحة الطلاب وتجنبًا لبعض المشكلات الناتجة عن عدم تسليم المشروعات البحثية.

جديرٌ بالذكر أن وزارة التربية والتعليم استبدلت امتحانات نهاية العام الدراسي 2020، لصفوف النقل بالمشروعات البحثية مع قرار تعطيل الدراسة بسبب فيروس كورونا.

وتتيح وزارة التربية والتعليم تسليم المشروعات البحثية لصفوف النقل، إلكترونيًّا عبر منصة EDMODO التعليمية أو تسليم المشروعات ورقيًّا من خلال المدرسة.

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بقلم جهاد سالم

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