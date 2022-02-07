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التعليم : مد فترة التسجيل الإلكتروني للتقدم لامتحانات أبنائنا في الخارج

وافق الوزير على تأجيل موعد عقد امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2021/2022 إلى السبت الموافق 2022/5/7.
جهاد سالم 1:54 م, الأثنين, 7 فبراير 22 1:54 م, الأثنين, 7 فبراير 22

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وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مد فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني لامتحانات (أبنائنا في الخارج) للعام الدراسي 2021/2022 حتى يوم الأحد الموافق 20 فبراير الجاري بعدما انتهت 5 فبراير.

يأتي ذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مصلحة الطلاب بصفة عامة وأبناء الجاليات المصرية بصفة خاصة، وحتى يتسنى لجميع الطلاب الانتهاء من التسجيل الإلكتروني.

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كما وافق الوزير على تأجيل موعد عقد امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2021/2022 إلى يوم السبت الموافق 2022/5/7.

وذلك عقب انتهاء العطلة الرسمية الخاصة بعيد الفطر المبارك، والتي كان من المقرر لها ــ طبقًا لتعليمات التقدم المعتمدة ــ أن تبدأ يوم السبت الموافق 2022/4/2.

جدير بالذكر أن أعداد الطلاب الذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للتقدم لامتحانات (أبنائنا في الخارج) قد وصل إلى ما يقرب من (74 ألف طالب على مستوى العالم).

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بقلم جهاد سالم

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