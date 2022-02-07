التعليم : مد فترة التسجيل الإلكتروني للتقدم لامتحانات أبنائنا في الخارج

وافق الوزير على تأجيل موعد عقد امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2021/2022 إلى السبت الموافق 2022/5/7.

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مد فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني لامتحانات (أبنائنا في الخارج) للعام الدراسي 2021/2022 حتى يوم الأحد الموافق 20 فبراير الجاري بعدما انتهت 5 فبراير.

يأتي ذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مصلحة الطلاب بصفة عامة وأبناء الجاليات المصرية بصفة خاصة، وحتى يتسنى لجميع الطلاب الانتهاء من التسجيل الإلكتروني.

كما وافق الوزير على تأجيل موعد عقد امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2021/2022 إلى يوم السبت الموافق 2022/5/7.

وذلك عقب انتهاء العطلة الرسمية الخاصة بعيد الفطر المبارك، والتي كان من المقرر لها ــ طبقًا لتعليمات التقدم المعتمدة ــ أن تبدأ يوم السبت الموافق 2022/4/2.

جدير بالذكر أن أعداد الطلاب الذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للتقدم لامتحانات (أبنائنا في الخارج) قد وصل إلى ما يقرب من (74 ألف طالب على مستوى العالم).