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«التعليم»: لا صحة لتأجيل الدراسة بسبب فيروس كورونا دلتا بلس

بدء الدراسة 9 أكتوبر القادم
جهاد سالم 12:18 م, السبت, 28 أغسطس 21 12:18 م, السبت, 28 أغسطس 21

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية أنباء عن تأجيل الدراسة بسبب فيروس كورونا دلتا بلس.

حقيقة تأجيل الدراسة

من جانبه، أكد مجلس الوزراء أن ما يتردد عن تأجيل الدراسة بسبب فيروس كورونا دلتا بلس، غير صحيح.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن بدء الدراسة 9 أكتوبر القادم ، طبقًا لخريطة العام الدراسي 2021-2022 .

موعد بدء الدراسة

كما أكدت وزارة التربية والتعليم عدم صحة تأجيل موعد الدراسة 2021/2022 تزامناً مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

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وأوضحت التعليم أن الدراسة ستبدأ في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية المعلنة مسبقاً.

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة يوم السبت الموافق 9 أكتوبر المقبل.

الإجراءات الاحترازية قبل بدء الدراسة

وشددت التعليم على الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظًا على صحة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية.

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وفي سياق متصل، أشارت التربية والتعليم إلى أن عملية تطعيم العاملين بالوزارة بلقاحات فيروس كورونا تشمل جميع القائمين على العملية التعليمية بالمدارس.

وطالبت الوزارة العاملين بضرورة التسجيل على الموقع الإلكتروني للحصول على لقاحات فيروس كورونا بحد أقصى يوم 31 من شهر أغسطس الحالي.

ونوهت التعليم إلي أنه يتم حصول المتقدمين على رسالة تلقي اللقاح خلال 72 ساعة من التسجيل، وذلك لضمان الحصول على الجرعات والانتهاء من التطعيم بالجرعة الثانية قبل بدء العام الدراسي.

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بقلم جهاد سالم

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