التعليم: لا صحة لإلغاء الكتاب المفتوح بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي، من أنباء حول إلغاء وزارة التربية والتعليم تطبيق نظام الكتاب المفتوح الـ “open book” في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في النظام التعليمي الجديد .

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ونفت تلك الأنباء .

وأكدت وزارة التربية والتعليم في تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لإلغاء تطبيق نظام ” الكتاب المفتوح” الـ “open book” في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأوضحت الوزارة أن هذا النظام مطبق على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي كما هو مقرر .

التعليم: يسمح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي الخاص بكل مادة فقط

وأضافت الوزارة أنه سوف يسمح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي الخاص بكل مادة فقط، أثناء عقد الاختبار سواء إلكتروني أو ورقي.

وفي هذا السياق، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات خلال نفيه إلغاء الكتاب المفتوح، أن المديريات التعليمية قد بدأت بمختلف المحافظات في التجهيز لعقد الامتحانات في المواعيد المحددة .

ومن المقرر أن تنطلق الامتحانات يوم السبت ١١ يناير، وتنتهي 23 يناير، وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي .

كما يتم الآن التجهيز لكافة الاحتياطات للتصدي بكل حزم لأي محاولات للغش داخل الامتحانات وحيازة أي من الطلاب أو الملاحظين لأجهزة هواتف محمولة.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار .

وناشدتهم التواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية .

وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

ونفى مجلس الوزراء العديد من الشائعات التي تناولتها مواقع الكترونية وصفحات تواصل اجتماعي خلال الأسبوع الماضي .

من بين تلك الشائعات أنه سيتم وقف معاش من يستهلك كهرباء بأكثر من 800 جنيها وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد .

وأيضا شائعة غرق المحافظات الساحلية بسبب التغيرات المناخية وشائعة أخرى بوجود أزمة في العملات المعدنية المساعدة الفكة .

وغيرها من الشائعات والتي قام مجلس الوزراء بنفيها جميعا .