«التعليم»: فتح باب تسجيل طلبة الثانوية العامة المصريين العائدين من السودان لأداء الامتحانات

كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم فتح باب التسجيل لطلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من السودان لأداء الامتحانات واستثنائهم رغم انتهاء موعد التسجيل.

وأكد وزير التربية والتعليم أن القيادة السياسية وجهت بتذليل جميع العقبات أمام أبنائنا من الطلاب المصريين العائدين من السودان، موضحا أن الدولة المصرية لا تتخلى أبدًا عن أبنائها المغتربين، مشيرا إلى أنه ضمن القرارات التى اتخذتها الوزارة تأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان لحين استقرار الأوضاع.

كما وجه الوزير الإدارة العامة للامتحانات باستقبال طلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من مدارس البعثة التعليمية المصرية فى السودان لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بتسكينهم فى مدارسهم السابقة وفقا لمحل سكنهم وتأدية امتحانات نهاية العام الدراسى 2022 / 2023، كما وافق الوزير على السماح لمن يرغب منهم بتأجيل أداء امتحانات نهاية العام للدور الثانى مع الحصول على الدرجات الفعلية كاملة.

وأوضح الوزير أنه يجب على طلاب نظام التعليم السودانى الراغبين فى الالتحاق بمنظومة التعليم فى جمهورية مصر العربية إجراء معادلة بالإدارة العامة للامتحانات بديوان عام الوزارة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتابع باستمرار تطورات أوضاع الطلاب المصريين المتواجدين حاليا فى الأراضى السودانية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، مطالبا الطلاب وأولياء الأمور بعدم القلق من أية إجراءات متعلقة بالتحاق أبنائهم بالامتحانات لدى عودتهم لمصر.