التعليم: غلق المدارس قرار دولة وسنوافق على طلب من يريد استكمال الدراسة منزليا

قال إن "من 200 إلى 300 طالب في 60 ألف مدرسة على مستوي الجمهورية أصيبوا بالفيروس منذ عودة المدارس"

قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، إن هناك محاولات كثيرة لإغلاق المدارس ، موضحا أن ذلك ليس في صالح الطلاب، مشدداً على أن لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء هي من تعطي قرار غلق المدارس وذلك بعد استشارة القيادة السياسية، حيث أنه قرار دولة.

وأكد شوقي ، خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة ام بي سي مصر، أن السنة الدراسية شغاله على مدار العام، ومن يرغب في استكمال العام الدراسي من المنزل يتقدم بطلب وسيتم الموافقة عليه.

وأضاف شوقي، أنه لن يحدث نجاح أي طالب دون الحضور للمدرسة أو المذاكرة و حضور الامتحانات ، قائلا: مفيش أبحاث هتتقدم تاني والطلاب يشتروها.

وأوضح شوقي ، أنه من الممكن أن يتحول الطالب من النظامي الي طالب منازل و سيحصل على جميع الخدمات التعليمية من خلال الإنترنت أو القنوات الفضائية.

وأكد شوقي، أن حالات إصابة الطلاب في المدارس بفيروس كورونا لا تذكر، قائلا: “من 200 إلى 300 طالب في 60 ألف مدرسة على مستوي الجمهورية أصيبوا بالفيروس منذ عودة المدارس”.

ولفت شوقي ، إلي انه يتم تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك من خلال ارشادات وزارة الصحة ، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة.