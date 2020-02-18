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«التعليم» عن واقعة «رقص داخل فصل»: لا تهاون مع سوء السلوك ونعدل لائحة الانضباط

أضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد : اللى عمل كده 22 طالب وأخدوا 3 أيام فصل والواقعة لو اتكررت هيتفصلو نهائي
أحمد صبري 9:35 م, الثلاثاء, 18 فبراير 20 9:35 م, الثلاثاء, 18 فبراير 20

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قال رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إن الوزارة لا تتهاون مع سوء السلوك، وتقوم بتعديل لائحة الانضباط لتكون أكثر صرامة في الفترة المقبلة، وذلك ردًّا على مقطع فيديو متداول لطلاب مدرسة بالمنوفية يشاهدون فيديو رقص على شاشة داخل الفصل.

وأضاف، في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد: اللى عمل كده 22 طالب وأخدوا 3 أيام فصل، والواقعة لو اتكررت هيتفصلو نهائي، ولجنة الحماية قد تزيد هذا الفصل إلى 15 يومًا، لكن لازم نسمعهم ونعرف دوافعهم، وأنا عاوز بناء القيم يبقى جوا الشخص، وتم تشغيل الفيديو الراقص في الفسحة في المنوفية.

وأكد نائب الوزير لقطاع التعليم أن المدارس التى تقوم بتشغيل أغان ركيكة ستتم معاقبة مديرها والوكلاء، موضحًا أنه لا بد من تشغيل أغانٍ تنمّي الزوق العام، مشددًا على أن الوزارة ترفض تمامًا الأفعال التى تنافي القيم.

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بقلم أحمد صبري

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