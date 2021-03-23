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التعليم : عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا

الامتحانات ستكون الامتحان اختيار من متعدد في ورقة مجمعة
جهاد سالم 11:34 م, الثلاثاء, 23 مارس 21 11:34 م, الثلاثاء, 23 مارس 21

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي مجمعين في نهاية شهر أبريل ونهاية شهر مايو ورقيا بالمدرسة بلجان مؤمنة ومراقبة.

وأشارت التعليم إلي أن الامتحانات ستكون الامتحان اختيار من متعدد في ورقة مجمعة ، على أن تكون الإجابة بورقة منفصلة (بابل شيت).

وطبقا لوزارة التربية والتعليم ، يزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحان بديلاً عن الكتاب المدرسي.

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وستكون نتيجة الفصل الدراسي الأول ، (اجتياز أو عدم اجتياز) ولا تحسب له أي درجات في حالة إتمام الامتحان، اما في حالة (عدم الاجتياز) يتم عقد امتحان تكميلي بواقع ١٥ سؤال للمادة بنوعية اختيار من متعدد في زمن قدره ساعة على أن تعقد هذه الامتحانات قبل امتحانات شهر ابريل.

ونوهت التعليم إلي أن درجة الفصل الدراسي الثاني تمثل ١٠٠٪ من الدرجة العظمى للمادة وتحسب من خلال متوسط درجات الطالب في اختباري شهر مايو وأبريل.

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وقالت التعليم إن الطالب الذي واجهته أي مشكلة تقنية لم تمكنه من أداء امتحان المادة في الفصل الدراسي الأول تحسب له اجتياز في هذه المادة.

واستكملت إنه بالنسبة للطلاب المتغيبين عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بعذر قهري، يقبله مدير المديرية، الحق في عقد امتحان تكميلي عن طريق المدرسة بورقة منفصلة لكل مادة تغيب عنها بواقع ١٥ سؤال للمادة بنوعية اختيار من متعدد في زمن قدره ساعة على أن تعقد هذه الامتحانات قبل امتحانات شهر ابريل.

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وتكون مواعيد الامتحانات في شهور أبريل ومايو حسب الجداول التالية

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بقلم جهاد سالم

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