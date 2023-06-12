«التعليم»: ضبط 3 حالات غش في امتحانات الثانوية العامة بالتربية الدينية والوطنية بالشرقية وسوهاج والدقهلية

بدأ، اليوم، الطلاب في ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 لمادتي التربية الدينية والوطنية بشعبتيها الأدبية والعلمية، خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي عدد (699.419) ألف طالب/ وطالبة أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، فيما تم ضبط 3 حالات غش، اليوم، في محافظات الشرقية وسوهاج والدقهلية.

وزير التعليم خلال الاجتماع

وجاءت حالات الغش على النحو التالي: – حيث تمكّن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالة غش واحدة، حيث تم ضبط طالب بلجنة بفاقوس بالشرقية، ونشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة التربية الدينية عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وفيما يتعلق بامتحان مادة التربية الوطنية، تم ضبط حالتين باستخدام جهازي هاتف محمول، ونشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان،

وذلك على النحو التالى: تم ضبط طالب بلجنة بسوهاج، وطالب بلجنة بشرق المنصورة، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة،

واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

كما وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، باستدعاء الملاحظين على اللجان المذكورة؛ للتحقيق معهم من خلال الشئون القانونية بالوزارة.

وقد تم استبعاد اثنين من الملاحظين بلجنة بسوهاج لتسهيلهم عملية الغش فى مادة التربية الدينية داخل اللجنة، وإحالتهما للشئون القانونية، وذلك بعد رصدهما من خلال كاميرات المراقبة المتواجدة بأحد اللجان الفرعية بالمحافظة.

وقد حرص الدكتور رضا حجازى على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

وشدد الوزير على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

وتشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

جدير بالذكر أن غدًا الثلاثاء الموافق 13/6/2023 يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول في مادتى الاقتصاد والإحصاء، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان التربية الوطنية.