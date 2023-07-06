«التعليم»: ضبط طالبة الثانوية العامة صاحبة الصورة المتداولة على مواقع التواصل أثناء قيامها بالغش الإلكتروني 

قال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني إنه تم ضبط الطالبة “هـ . م” داخل لجنة تابعة لإدارة الشروق التعليمية بمحافظة القاهرة، بعد ثوان معدودة من قيامها بالغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول.

ويأتي ذلك في إطار الصورة التي تم تداولها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لطالبة تقوم بالغش الإكتروني أثناء تأدية امتحان إتمام شهادة الثانوية العامة في مادة اللغة الأجنبية الأولى،

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم على الفور التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم، وعمل محضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، والتحقيق مع الطالبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، كما تم استدعاء الملاحظين في اللجنة المذكورة للتحقيق بمقر الوزارة.