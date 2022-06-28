التعليم : رصد 9 حالات غش إلكتروني في امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

تابعت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم سير امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2022 ، بجميع المحافظات.

ورصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 9 حالات غش بعد بدء الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية.

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2022

وتوزعت الحالات التي تم رصدها بواقع 4حالات غش بمادة اللغة الفرنسية بمحافظات (الدقهلية، والبحيرة، وأسوان، وسوهاج) بإستخدام أجهزة الهاتف المحمول.

كما تم رصد عدد 3 حالات غش بمادة اللغة الألمانية ، الحالة الأولى بمحافظة (الجيزة) باستخدام ساعة إلكترونية وحالتين بمحافظتى (الدقهلية، والجيزة) باستخدام الهاتف المحمول ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت ، ورصد حالتين غش في اللغة الإيطالية في محافظتى (الإسكندرية، والقاهرة) باستخدام الهاتف المحمول ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت.

وقد تم التحفظ على الأجهزة المحرزة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.

وأدى صباح اليوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية، والأدبية امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

كما أدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى).

وأدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان في مادة “اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)”.

وتواصل الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان قبل بدء الامتحان مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

وقال الدكتور رضا حجازي إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنه بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وقد سارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

العمليات المركزية: نقل 4 مراقبين وطالبة للمستشفي

ورصدت غرفة غرفة العمليات المركزية بالوزارة نقل الطالبة (أ.س.س) بإدارة كوم حمادة التعليمية بمحافظة البحيرة لمستشفى كوم حمادة للاشتباه بإصابتها بإلتهاب الزائدة الدودية وعمل الإسعافات اللازمة لها ، ونقل (م.ع.إ) مراقب بلجنة على بن أبو طالب بإدارة ههيا التعليمية بمحافظة الشرقية لمستشفى ههيا لإصابته في حادث بالطريق الساعة 8.45 صباحًا قبل بدء الامتحان، وجرى إخضاعه للرعاية الطبية.

كما نقل (م.م.م.خ) مراقب بلجنة الرياض الإعدادية بإدارة الرياض التعليمية بمحافظة كفر الشيخ لمستشفى كفر الشيخ العام لإصابته في حادث بالطريق أثناء ذهابه للجنة، وجرى إخضاعه للرعاية الطبية ،ونقل (أ.م.أ) مراقب بلجنة الثانوية العسكرية بإدارة فاقوس التعليمية بمحافظة الشرقية لمستشفى فاقوس العاموذلك لإصابته بهبوط عام، وجرى إخضاعه للرعاية الطبية.

كما تم نقل (ش.ع.ع.ز) مراقب بمدرسة سملوط الثانوية بنين بإدارة أبو قرقاص بمحافظة المنيا لمستشفى المنيا العام لإصابته بفقدان الذاكرة نسبيًا وجرى إخضاعه للرعاية الطبية.

جدير بالذكر أن غدا الأربعاء الموافق 29 يونيو 2022 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية).