التعليم: خطة لزيادة خريجى المدارس الفنية لمليون طالب

سمر السيدقال الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن الوزارة تستهدف زيادة أعداد خريجى المدارس المزدوجة أو الفنية كمبارك كول من 35 ألف طالب إلى مليون خلال 10 سنوات.وأضاف الجيوشي، فى فعاليات المؤتمر الوطنى الذى نظمته السفارة الألمانية -اليوم الأربعاء- عن التعاون مع

سمر السيد

قال الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن الوزارة تستهدف زيادة أعداد خريجى المدارس المزدوجة أو الفنية كمبارك كول من 35 ألف طالب إلى مليون خلال 10 سنوات.

وأضاف الجيوشي، فى فعاليات المؤتمر الوطنى الذى نظمته السفارة الألمانية -اليوم الأربعاء- عن التعاون مع مصر فى مجال التعليم الفنى والتدريب المهنى، أن الوزارة نظمت لقاء مؤخرًا مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع ريادة الأعمال لدى الخريجين، وكيفية تحويل أفكارهم لمشروعات بناءة.

لفت إلى أنه تم إنشاء وحدات تنظيمية للاهتمام بالبرامج التدريبية، وتطوير وسائل التكنولوجيا فى التعليم الجامعى.

وأشار إلى أن أصحاب الشركات الصناعية ينتقدون الوزارة دائمًا على عدم وجود عمالة مدربة، فى حين أن تدريب العمالة يعتبر مسئولية مشتركة بين الجانبين فى وضع المناهج الدراسية وغيرها.

ولفت إلى أن هناك 4 تحديات تواجه التعليم الفنى، منها محدودية برامج الشراكة مع المصانع لتدريب العمالة، وعدم وجود منظومة معلومات عن سوق العمل وعن ماهية المؤهلات المطلوبة فى السنوات المقبلة.