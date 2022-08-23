«التعليم»: جار إجراء بعض التعديلات على مناهج الصف الرابع الابتدائي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جار إجراء بعض التعديلات على مناهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022/ 2023، حتى تتناسب مع الخطة الزمنية وبما لا يخل بتحقيق نواتج التعلم، وذلك بالتركيز على المفاهيم الكبرى والأنشطة التعليمية.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل ذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك في ضوء ما نتج عن تقويم تنفيذ منهج الصف الرابع للعام الدراسي الماضي، وفي ظل الحوارات المجتمعية التي دارت حول ذلك، والاستماع لآراء المعلمين ولجنة التعليم بمجلسي النواب والشيوخ، وأساتذة المناهج بكليات التربية.