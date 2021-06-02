«التعليم» توقع خطاب نوايا مع معهد الاتصالات والتنمية الاقتصادية الألماني «IKW»

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، خطاب نوايا مع معهد الاتصالات والتنمية الاقتصادية الألماني IKW، لإنشاء مجمعات مهنية وحرفية تقدم تدريب مهني وحرفي حسب المعايير الألمانية وبرامج التعليم التكميلي وتغيير واكتساب المهارات الحرفية، وذلك ضمن خطط الوزارة لتطوير التعليم الفني.

ووقع على خطاب النوايا ممثًلا لوزارة التربية والتعليم الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، وممثًلا عن المعهد الألماني ألف هوفمان مدير معهد الاتصالات والتنمية الاقتصادية.

ويهدف التعاون مع معهد الاتصالات والتنمية الاقتصادية الألماني إلى إنشاء جمعيات مهنية وحرفية تقدم تدريبا مهنيا وحرفيا حسب المعايير الألمانية وبرامج التعليم التكميلي وتغيير واكتساب المهارات الحرفية.

ومن المقرر أن تعمل هذه المجمعات وفقًا لأليات التدريب والتعليم المزدوج في ألمانيا، مع العمل على ملاءمتها للظروف المصرية.

كما سيقوم الطرفان بتطوير المناهج والجدارات التي تتضمنها بما يسمح بمنح شهادات الدبلوم المهنى من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إضافة إلى تنفيذ القواعد والمعايير والشهادات، والحصول على مؤهل حرفي معترف به من قبل غرفة التجارة والصناعة وغرفة الحرف اليدوية في ولاية براندنبورج الألمانية.

وقال الدكتور محمد مجاهد، إن معهد الاتصالات والتنمية الاقتصادية الألماني IKW يهتم بتنمية التعليم المهني والحرفي في مصر حسب المعايير الألمانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ، التي تبذل كل جهودها وتعمل على تطبيق أحدث الأساليب العلمية والمهنية لتطوير التعليم المهني والحرفي، لما لذلك من تأثير إيجابى وفعال على العديد من الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، أن المباحثات بين الطرفين ستستمر خلال الشهور القليلة القادمة بغرض تحديد المجالات المهنية في المجمع الحرفي وفقًا للاحتياجات التي تحددها الوزارة وبما يتوافق مع خطة الدولة المصرية 2030 واحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.

ولفت إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن مزيد من التفاصيل الفنية لنظام الدراسة بالمجمع الحرفى.