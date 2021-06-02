لايف

«التعليم» توقع خطاب نوايا مع معهد الاتصالات والتنمية الاقتصادية الألماني «IKW»

يهدف التعاون إلى إنشاء جمعيات مهنية وحرفية تقدم تدريبا مهنيا وحرفيا حسب المعايير الألمانية
جهاد سالم 3:53 م, الأربعاء, 2 يونيو 21 3:53 م, الأربعاء, 2 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، خطاب نوايا مع معهد الاتصالات والتنمية الاقتصادية الألماني IKW، لإنشاء مجمعات مهنية وحرفية تقدم تدريب مهني وحرفي حسب المعايير الألمانية وبرامج التعليم التكميلي وتغيير واكتساب المهارات الحرفية، وذلك ضمن خطط الوزارة لتطوير التعليم الفني.

ووقع على خطاب النوايا ممثًلا لوزارة التربية والتعليم الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، وممثًلا عن المعهد الألماني ألف هوفمان مدير معهد الاتصالات والتنمية الاقتصادية.

ويهدف التعاون مع معهد الاتصالات والتنمية الاقتصادية الألماني إلى إنشاء جمعيات مهنية وحرفية تقدم تدريبا مهنيا وحرفيا حسب المعايير الألمانية وبرامج التعليم التكميلي وتغيير واكتساب المهارات الحرفية.

اقرأ أيضا  مجلس الوزراء: 43.4% من المصريين لديهم استعداد لتلقي لقاح كورونا

ومن المقرر أن تعمل هذه المجمعات وفقًا لأليات التدريب والتعليم المزدوج في ألمانيا، مع العمل على ملاءمتها للظروف المصرية.

كما سيقوم الطرفان بتطوير المناهج والجدارات التي تتضمنها بما يسمح بمنح شهادات الدبلوم المهنى من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إضافة إلى تنفيذ القواعد والمعايير والشهادات، والحصول على مؤهل حرفي معترف به من قبل غرفة التجارة والصناعة وغرفة الحرف اليدوية في ولاية براندنبورج الألمانية.

اقرأ أيضا  ضبط مروجي أقراص من المنشطات المحظورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وقال الدكتور محمد مجاهد، إن معهد الاتصالات والتنمية الاقتصادية الألماني IKW يهتم بتنمية التعليم المهني والحرفي في مصر حسب المعايير الألمانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ، التي تبذل كل جهودها وتعمل على تطبيق أحدث الأساليب العلمية والمهنية لتطوير التعليم المهني والحرفي، لما لذلك من تأثير إيجابى وفعال على العديد من الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، أن المباحثات بين الطرفين ستستمر خلال الشهور القليلة القادمة بغرض تحديد المجالات المهنية في المجمع الحرفي وفقًا للاحتياجات التي تحددها الوزارة وبما يتوافق مع خطة الدولة المصرية 2030 واحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.

اقرأ أيضا  «مدبولي» يلتقي رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله

ولفت إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن مزيد من التفاصيل الفنية لنظام الدراسة بالمجمع الحرفى.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم جهاد سالم

ملف الكاتب جهاد سالم

اقرأ أيضاً

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات

جهاد سالم 3:53 م, الأربعاء, 2 يونيو 21

ضبط سائق جرار زراعي لتفريغه حمولة صرف بمجرى مائي في الشرقية

أماني عوض 3:37 م, الأربعاء, 2 يونيو 21

الجامعة البريطانية تنظم المؤتمر الطلابي الأول لبحث المشكلات الإنسانية

جهاد سالم 3:26 م, الأربعاء, 2 يونيو 21

تحويلات مرورية بالدائري الأوسطي بمنطقة البدرشين – مصر الفيوم الصحراوي.. تعرف عليها

أماني عوض 3:19 م, الأربعاء, 2 يونيو 21

مجلس الوزراء يؤكد على تطبيق قرارات «كورونا» بحسم.. وإغلاق المحال المخالفة

صفية حمدي 3:14 م, الأربعاء, 2 يونيو 21

وزيرة الصحة تعرض خطة التعامل مع الامتحانات في ظل كورونا

وائل كمال 3:01 م, الأربعاء, 2 يونيو 21