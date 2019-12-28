التعليم توفر امتحانات تدريبية للصفين الأول والثاني الثانوي بدءا من اليوم الأحد

أعلنت وزارة التربية و التعليم ، تدريب طلاب وطالبات الصفين الأول والثاني الثانوي العام على شكل نماذج الامتحانات وتهيئتهم وإعدادهم بشكل جيد لخوض امتحاناتهما التي ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت 11 يناير المقبل.
التعليم تقدم نماذج استرشادية قبيل امتحانات 11 يناير
وقالت إنه سيتم إتاحة كافة النماذج الاسترشادية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام بهدف تدريب الطلاب وتهيئتهم، لخوض الامتحانات الإلكترونية للصف الثاني والورقية للصف الأول.
وأوضحت أن تلك النماذج ستكون على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة على الرابط:http://moe.gov.eg/
اعتباراً من صباح يوم الأحد.
وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن النماذج تتضمن أسئلة مقالية وأسئلة اختيار من متعدد.
وأضاف: “على أبنائنا الطلاب تدريب أنفسهم خلال تلك الفترة على نوعية الأسئلة التي ستتضمنها اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول”.