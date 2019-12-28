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التعليم توفر امتحانات تدريبية للصفين الأول والثاني الثانوي بدءا من اليوم الأحد

استعدادا لخوض امتحاناتهما التي ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت 11 يناير المقبل
المال - خاص 1:46 ص, الأحد, 29 ديسمبر 19 1:46 ص, الأحد, 29 ديسمبر 19

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أعلنت وزارة التربية و التعليم ، تدريب طلاب وطالبات ‏الصفين الأول والثاني الثانوي العام على شكل نماذج الامتحانات وتهيئتهم وإعدادهم بشكل ‏جيد لخوض امتحاناتهما التي ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت 11 يناير المقبل.‏

التعليم تقدم نماذج استرشادية قبيل امتحانات 11 يناير

وقالت إنه سيتم إتاحة كافة النماذج الاسترشادية لامتحانات ‏الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام بهدف تدريب الطلاب وتهيئتهم، ‏لخوض الامتحانات الإلكترونية للصف الثاني والورقية للصف الأول.

وأوضحت أن تلك النماذج ستكون على الموقع ‏الإلكتروني الرسمي للوزارة على الرابط:http://moe.gov.eg/
اعتباراً من صباح ‏يوم الأحد.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن النماذج تتضمن أسئلة مقالية وأسئلة اختيار من متعدد.

وأضاف: “على أبنائنا الطلاب ‏تدريب أنفسهم خلال تلك الفترة على نوعية الأسئلة التي ستتضمنها اختبارات نهاية الفصل الدراسي ‏الأول”.

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بقلم المال - خاص

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