«التعليم» توضح حقيقة منح مدارس الجيزة أجازة اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في إطار ما أثير علي مواقع التواصل الاجتماعي حول منح مدارس محافظة الجيزة أجازة اليوم الإثنين 2 أكتوبر، فإن الوزارة تؤكد أن ما تم تداوله عار تماما عن الصحة وأن الدراسة منتظمة بصورة طبيعية بمدارس محافظة الجيزة وكافة مدارس الجمهورية.

يذكر أنه قد انطلق أمس الأول العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، كما انتظم فى جميع المحافظات الأحد 1 أكتوبر، وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم على حسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.