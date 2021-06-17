التعليم توضح حقيقة تخصيص لجان خاصة للطلاب المصابين بكورونا في امتحانات الثانوية العامة

رصدت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تخصيص لجان خاصة للطلاب المصابين بفيروس كورونا لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخصيص لجان خاصة للطلاب المصابين بفيروس كورونا لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021.

وأوضحت أنه سيتم تأجيل امتحانات أي طالب مصاب بفيروس كورونا إلى امتحانات الدور الثاني في شهر أغسطس 2021، مع الاحتفاظ بالدرجة الكاملة، بشرط تقديم الطالب المستندات الطبية التي تثبت إصابته بالفيروس خلال فترة عقد امتحانات شهادة الثانوية العامة.

وشددت على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا أثناء إجراء الامتحانات، وذلك حفاظاً على صحة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية.

وذكرت في سياق متصل، أن المدارس تتخذ عدداً من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال امتحانات الثانوية العامة، ويتمثل أبرزها في تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل لجان الامتحانات.

إلى جانب قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية، فضلاً عن تعقيم وتطهير جميع اللجان الامتحانية بشكل دوري طوال فترة الامتحانات، مع ضرورة الالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية، وعدم نزعها طوال وقت الامتحانات.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية.

وطلب في حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات بهذا الشأن الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).