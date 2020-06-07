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«التعليم» : توزيع 33 مليون كمامة و«أكياس أحذية»على طلاب الثانوية العامة في الامتحانات

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية و التعليم والتعليم الفني، إنه سيتم توزيع نحو 33 مليون كمامة على الطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير اليوم حول الاستعدادات لإجراء امتحانات الثانوية العامة. و أشار وزير…

جهاد سالم 5:37 م, الأحد, 7 يونيو 20 5:37 م, الأحد, 7 يونيو 20

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية و التعليم والتعليم الفني، إنه سيتم توزيع نحو 33 مليون كمامة على الطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير اليوم حول الاستعدادات لإجراء امتحانات الثانوية العامة.

و أشار وزير التعليم إلي أنه تم الحصول على 17 ألف كاشف حراري لاستخدامها في الكشف على الطلاب قبل الدخول إلي اللجان.

و نوه الوزير بأنه سيتم توفير نحو 7 ملايين جوانتي و توزيعها على المراقبين، فضلا عن أغطية الأحذية و مواد التعقيم للطلاب.

و أكد الوزير إلى أن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي ستتبعها الوزارة أفضل من أي إجراءات تعقيم في أي مكان.

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بقلم جهاد سالم

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