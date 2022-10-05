«التعليم» توجه بمراجعة جميع أبنية المدارس وتطبيق الاشتراطات الصحية

أرسلت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفنى كتابًا دوريًا رقم (33) بشأن التشديد على إجراءات الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وذلك حرصًا من الوزارة على تحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لأبنائنا الطلاب، وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية.

وفي ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدت مقتل طالبتين، فقد تقرر الالتزام مشددًا بالإجراءات التالية، ومتابعة تنفيذها بكل دقة: