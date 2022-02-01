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«التعليم» تنفي مد إجازة نصف العام وتؤكد الالتزام بالمواعيد المعلنة سابقًا

وأكدت وزارة التربية والتعليم عدم صحة المنشور المتداول، والالتزام بالمواعيد المعلنة سابقًا وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021- 2022.
جهاد سالم 9:28 م, الثلاثاء, 1 فبراير 22 9:28 م, الثلاثاء, 1 فبراير 22

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نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المنشور المتداول بشأن تعديل مواعيد إجازة نصف العام الدراسي 2021- 2022.

وأكدت وزارة التربية والتعليم عدم صحة المنشور المتداول، والالتزام بالمواعيد المعلنة سابقًا وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021- 2022.

ونوّهت “التعليم” بأن إجازة نصف العام الدراسي 2021- 2022 تبدأ في الفترة من 5 فبراير حتى 17 فبراير 2022.

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جدير بالذكر أنه جرى تداول رواد مواقع التواصل منشورًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن مد إجازة نصف العام لمدة أسبوع لا تنتهي في 26 فبراير بدلًا من 17 فبراير.

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بقلم جهاد سالم

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