«التعليم» تنفي مد إجازة نصف العام وتؤكد الالتزام بالمواعيد المعلنة سابقًا

وأكدت وزارة التربية والتعليم عدم صحة المنشور المتداول، والالتزام بالمواعيد المعلنة سابقًا وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021- 2022.

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المنشور المتداول بشأن تعديل مواعيد إجازة نصف العام الدراسي 2021- 2022.

وأكدت وزارة التربية والتعليم عدم صحة المنشور المتداول، والالتزام بالمواعيد المعلنة سابقًا وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021- 2022.

ونوّهت “التعليم” بأن إجازة نصف العام الدراسي 2021- 2022 تبدأ في الفترة من 5 فبراير حتى 17 فبراير 2022.

جدير بالذكر أنه جرى تداول رواد مواقع التواصل منشورًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن مد إجازة نصف العام لمدة أسبوع لا تنتهي في 26 فبراير بدلًا من 17 فبراير.