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«التعليم» تنفي غلق مدرسة مصر الدولية بالجيزة لوجود إصابات كورونا

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذا الكلام غير صحيح تمامًا، ولا صحة لوجود إصابات بالمدارس المصرية الحكومية الدولية (إدارة الشيخ زايد- إدارة الهرم- إدارة أكتوبر)
جهاد سالم 5:45 م, السبت, 24 أكتوبر 20 5:45 م, السبت, 24 أكتوبر 20

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نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن غلق مدرسة مصر الدولية بالجيزة بسبب وجود إصابات كورونا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذا الكلام غير صحيح تمامًا، ولا صحة لوجود إصابات بالمدارس المصرية الحكومية الدولية (إدارة الشيخ زايد- إدارة الهرم- إدارة أكتوبر) وأن الدراسة منتظمة منذ 20 سبتمبر 2020 وحتى تاريخه.

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وناشدت وزارة التربية والتعليم جميع وسائل الإعلام تحرّي الدقة فيما يُنشر بخصوص وجود حالات اشتباه بفيروس كورونا داخل المدارس؛ منعًا لإثارة الرأي العام والبلبلة لدى أولياء الأمور مما يؤثر سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية.

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بقلم جهاد سالم

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