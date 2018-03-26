التعليم تنفي صحة حلق شعر إحدى الطالبات بمدرسة بالفيوم

المال- خاص أعلنت وزارة التربية والتعليم، مساء يوم الاثنين، إنه لا صحة لما تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الصورة الخاصة بحلق شعر إحدي الطالبات بمدرسة بالفيوم وقال الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه…

المال- خاص

أعلنت وزارة التربية والتعليم، مساء يوم الاثنين، إنه لا صحة لما تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الصورة الخاصة بحلق شعر إحدي الطالبات بمدرسة بالفيوم

وقال الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه تم التواصل مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم الذي أكد عدم صحة الصورة المنشورة وأن الواقعة المشابهة الوحيدة حدثت منذ أربع سنوات بمدرسة قصر بياض التابعة لإدارة إبشواي التعليمية في عهد وكيل الوزارة السابق.

وأهابت الوزارة بالجميع تحري الدقة في كل ما يتم نشره علي مواقع التواصل الاجتماعي قبل النشر لعدم إحداث فتنة وبلبلة للرأي العام.