التعليم تنفي تسريب امتحان الإنجليزي لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة

المال- خاص قال الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم إن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية أكد أنه لم يتم تداول أي أسئلة قبل بدء الامتحانجاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء ردا على ما تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي من صور لبع

المال- خاص

قال الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم إن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية أكد أنه لم يتم تداول أي أسئلة قبل بدء الامتحان

جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء ردا على ما تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي من صور لبعض الأجزاء الخاصة بامتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني،

وأوضح البيان أنه “بعد مرور 30 دقيقة (من الامتحان) تم ضبط محاولة غش ونشر أحد أجزاء أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولي باستخدام جهاز المحمول بمحافظة المنيا، وقد تم ضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطالب المذكور”.