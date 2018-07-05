التعليم تنفي تدريس قصتي حب قيس وليلي وروميو وجوليت

أحمد الدسوقى نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، كافة الأنباء عن تغيير وزارة التربية والتعليم قصة اللغة العربية والإنجليزية المقرران على الصف الثاني الثانوي إلى قيس وليلي للغة العربية، وروميو وجوليت للإنجليزية بدءاً من العام الدراسي الجديد.وقام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم وا

أحمد الدسوقى

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، كافة الأنباء عن تغيير وزارة التربية والتعليم قصة اللغة العربية والإنجليزية المقرران على الصف الثاني الثانوي إلى قيس وليلي للغة العربية، وروميو وجوليت للإنجليزية بدءاً من العام الدراسي الجديد.

وقام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً

وأشار إلى أنه لم يحدث أي تغيير في قصة اللغة العربية والإنجليزية المقرران على الصف الثاني الثانوي وأنهما كما هما دون أي تغيير.

وأوضح أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة ولا يجب الانسياق ورائها, مناشدةً الطلاب وأولياء الأمور بعدم الاعتماد على أية بيانات أو أخبار غير رسمية.

