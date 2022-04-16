رصدت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدور منشور رسمي من وزارة التربية و التعليم للإعلان عن الأوراق المطلوبة لمسابقة 30 ألف معلم لعام 2022.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور أي منشور رسمي من الوزارة للإعلان عن الأوراق المطلوبة لمسابقة 30 ألف معلم لعام 2022.

وشددت التعليم على أن الوزارة لم تعلن حتى الآن عن أي تفاصيل متعلقة بمسابقة 30 ألف معلم، التي سيتم من خلالها تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات متتالية، مُوضحةً أنه يجري حالياً الإعداد للمسابقة من خلال تحديد المواصفات الفنية والتربوية المطلوبة.

وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية.

وناشدهم فى حالة وجود أي استفسارات الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).