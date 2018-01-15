التعليم تنفي إصدار تعليمات باستخراج توكيلات للسيسي

المال ـ خاص:نفت وزارة التربية والتعليم ما تم تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعى من إصدار مديرية التربية والتعليم بدمياط خطاب للإدارات التعليمية والمدارس يفيد إشارة للمعلمين باستخراج توكيلات خاصة بالرئاسة.كما نفى السيد سويلم مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط صحة هذا الموضوع تمامًا، ولم تقم الم

المال ـ خاص:

نفت وزارة التربية والتعليم ما تم تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعى من إصدار مديرية التربية والتعليم بدمياط خطاب للإدارات التعليمية والمدارس يفيد إشارة للمعلمين باستخراج توكيلات خاصة بالرئاسة.

كما نفى السيد سويلم مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط صحة هذا الموضوع تمامًا، ولم تقم المديرية بإصدار أى خطابات فى هذا الشأن؛ وعدم التدخل فى الأمور السياسية؛ موضحًا قيام مدير إحدى المدارس التابعة للمديرية بتصرف منفرد، بتحفيز العاملين بالمدرسة لاستخراج التوكيلات الخاصة بالرئاسة دون الرجوع إلى الإدارة التعليمية التابع لها أوالمديرية.

وأضاف أنه تم استبعاد مدير المدرسة، وإحالة الموضوع إلى التحقيق بالشئون القانونية.