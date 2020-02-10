«التعليم» : تنفيذ المسح القومي لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لـ13 مليون طالب بالمرحلة الابتدائية

إجراء كشف طبي لـ13 مليون طالب من الصف الأول إلى السادس الابتدائي، وتستمر لمدة 40 يومًا بالمناطق الحضرية والريفية.

دشنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مبادرة المسح القومي لأمراض الأنيميا والسنة والتقزم، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة.

وتستهدف المبادرة إجراء كشف طبي لـ13 مليون طالب من الصف الأول إلى السادس الابتدائي، وتستمر لمدة 40 يومًا بالمناطق الحضرية والريفية.

وعقدت الوزارة اليوم، اجتماعًا من خلال شبكة الفيديو كونفرانس، للتعريف بإجراءات المسح، بمشاركة مسئولي وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي.

وشمل الاجتماع مديري عموم التعليم الابتدائي بالمديريات التعليمية، ومديري المرحلة الابتدائية بالإدارات التعليمية، ومنسقي الحملة بالمديريات والإدارات التعليمية، ومديري التربية البيئية والسكانية بالمديريات.

قال الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، إن دور وزارة التربية والتعليم الفني هو دور تربوي وتعليمي، وجزء من هذا الدور هو التربية الصحية.

وأشار إلي أن الوزارة لا تعمل على سلامة العقول فقط، ولكن أيضًا سلامة الأبدان، والصحة العامة لأبنائها الطلاب، فضلًا عن الاهتمام بالتغذية السليمة وممارسة الرياضة المدرسية.

وأكد أن هناك تنسيقا بين وزارتي التربية والتعليم والصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي لإتمام هذه المبادرة وإنجاحها.

موجهًا بضرورة وجود برامج للتوعية بطبيعة هذه الأمراض تزامنًا مع هذه المبادرة وإعداد مسابقات رسم تحفيزية بين الطلاب، وكلمات بالإذاعة المدرسية.

كما وجه بضرورة التعامل مع الطلاب بطريقة تربوية في حال كانت النتائج إيجابية وعدم إيذاء مشاعرهم لكى تحقق المبادرة كل جوانبها.

ومن جهته، قال الدكتور على محروس منسق الحملة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، إن وزارة التربية والتعليم شريك أساسي في إنجاح المبادرة.

ووجه محروس الشكر للقائمين على العمل للتعاون المثمر من أجل تحقيق الهدف المطلوب من فحص وتشخيص وعلاج هذه الأمراض.

وأشار إلى أن دور وزارة التربية والتعليم دور مهم يتمثل في تجهيز الطلاب وكشوفات الأسماء ومكان للكشف الطبي لإنجاز المهمة بسهولة وفى الوقت المحدد.

وقال محروس إنه خلال هذه الفترة ستكون هناك غرفة عمليات بالتأمين الصحي على مدار اليوم وحتى الساعة الخامسة مساءً للرد على أي استفسارات وتذليل أي عقبات.

وأشارت الدكتورة فاتن عمارة مقرر المبادرة بالهيئة العامة للتأمين الصحي إلى أنه تم تخصيص الرقم المجاني 106 للشكاوى والاستفسارات ومتابعة الكشف الطبي.

حضر اللقاء الدكتورة منال عرفة منسق باللجنة العليا لتنظيم المبادرة، والدكتور مدحت محمد كمال مدير عام الإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية، والأستاذ محمد سلامة منسق المبادرة بوزارة التربية والتعليم (للريف).