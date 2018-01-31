التعليم تنفى صحة تشجيعها على الزواج المبكر

المال - خاصنفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما نشر على بعض المواقع الإلكترونية حول تشجيع الزواج المبكر، أو السماح للمتزوجات عرفيًا باستكمال دراستهن.وقال الإعلامى أحمد خيرى، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الأمر يتعلق بفتوى الشئون القانونية بالوزارة في شهر نوفمبر عام 2015 تفيد بجواز تقد

المال – خاص

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما نشر على بعض المواقع الإلكترونية حول تشجيع الزواج المبكر، أو السماح للمتزوجات عرفيًا باستكمال دراستهن.

وقال الإعلامى أحمد خيرى، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الأمر يتعلق بفتوى الشئون القانونية بالوزارة في شهر نوفمبر عام 2015 تفيد بجواز تقدم الطالبات المتزوجات زواج رسمي موثق للامتحان من الخارج في المدارس الفنية على نظام “العمال”، وهو نظام مماثل لنظام طلاب “المنازل” في الثانوي العام، وبناءً عليه فكل ما جاء في الخبر المنشور ليس له أي أساس من الصحة.

جدير بالذكر أن نظام “العمال” يقبل العاملين والعاملات في الدولة ممن تجاوزوا سن 18 عامًا.