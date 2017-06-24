التعليم تنفى تسريب امتحانى الإحصاء والتربية الوطنية

أ ش أنفى رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اللواء عمرو الدسوقي، تسريب امتحانى الإحصاء والتربية الوطنية واللذين يمتحنهما طلاب الثانوية العامة اليوم السبت.وصرح “الدسوقى” لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم بأنه لا مجال للحديث عن تسريب الامتحانات مجددا خاصة

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نفى رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اللواء عمرو الدسوقي، تسريب امتحانى الإحصاء والتربية الوطنية واللذين يمتحنهما طلاب الثانوية العامة اليوم السبت.

وصرح “الدسوقى” لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم بأنه لا مجال للحديث عن تسريب الامتحانات مجددا خاصة مع نظام التأمين القوي والتعاون المثمر بين عدة وزارات وجهات لتنفيذ عملية امتحانية نموذجية.

من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه تم تحديد هوية الطالب الذى قام بنشر جزء من امتحان الإحصاء على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، موضحا أنه يتبع لجنة بإدارة شبرا التعليمية بمحافظة القاهرة، وسيتم تطبيق القانون عليه.

