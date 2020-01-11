التعليم تنفذ أكبر منظومة امتحانات إلكترونية وتختبر نصف مليون طالب (صور)

انطلقت اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2019 /2020

أكدت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي 2019/ 2020، حققت اليوم نجاحاً كبيراً.

وأضافت الغرفة – وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على “فيس بوك”- أنها استقبلت 488 ألف طالب/طالبة بنسبة 90% من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونياً، لأداء امتحان مادة اللغة العربية في الفترة الأولى داخل المدراس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة، داخل 3252 مدرسة (عام، خاص).

وانطلقت اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2019 /2020، حيث يؤدي الامتحانات 587 ألف و108 طلاب بالصف الثاني الثانوي في مادة اللغة العربية.

ويتكون امتحان اللغة العربية للصف الثاني الثانوي من 35 سؤالاً مقسمة إلى 27 سؤال اختيار من متعدد، و8 أسئلة مقال تقيس الفهم وليس الحفظ وهذا هو أساس عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book)، وتُعقد الامتحانات في الفترة من 11 إلى 22 يناير 2020.

وأدى 140 ألف طالب/طالبة من طلاب (المنازل والمستشفيات والخدمات والسجون) امتحان اللغة العربية بصورة ورقية في الفترة الصباحية، فضًلا عن أداء طلبة 300 مدرسة (عام) الامتحان ورقيًا نظرًا لعدم استكمال البنية التكنولوجية بها، كما أدى طلبة وطالبات 300 مدرسة (خاص) لم يستكملوا إجراءات التعاقد لتجهيز البنية التكنولوجية الامتحان ورقيًا.

وأكدت الغرفة أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا امتحان مادة اللغة العربية سواء بطريقة إلكترونية، أو بطريقة ورقية في المدارس غير المجهزة تكنولوجيَا، عدا بعض حالات الغش الفردية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.

ووجه وزير التربية والتعليم الشكر لجميع طلاب مصر علي الاهتمام بالاستفادة من التطوير والتركيز علي الانتقال من ثقافة التحضير القديمة إلي الأسلوب الجديد للتعلم القائم على الفهم والابتكار.