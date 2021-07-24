«التعليم» تنعي طالبة المنوفية وتؤكد وفاتها قبل بدء امتحان الفيزياء

نعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وفاة الطالبة منار محمد عبد الباقي بلجنة مدرسة نصر عبد الغفور الثانوية بمحافظة المنوفية ، والتي وافتها المنية قبل بداية امتحان مادة الفيزياء صباح اليوم. وقالت التعليم إنه في تمام التاسعة وأربعين دقيقة…

نعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وفاة الطالبة منار محمد عبد الباقي بلجنة مدرسة نصر عبد الغفور الثانوية بمحافظة المنوفية ، والتي وافتها المنية قبل بداية امتحان مادة الفيزياء صباح اليوم.

وقالت التعليم إنه في تمام التاسعة وأربعين دقيقة صباح اليوم، وأثناء دخول الطالبة المتوفية اللجنة أصيبت بحالة إغماء، وعلى الفور تعاملت الزائرة الصحية لإفاقتها وإجراء إسعافات أولية لها ، ومن ثم تم استدعاء سيارة الإسعاف فورًا وانتقلت لمستشفى منوف العام لإسعاف الطالبة لكن فاضت روحها إلى خالقها إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

ونفت وزارة التربية والتعليم ما تردد على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن وفاة الطالبة بسبب صعوبة امتحان الفيزياء.

واشارت “التعليم” إلي أن الطالبة، نقلت إلى المستشفى قبل الموعد المحدد لبدء اللجنة في العاشرة صباحًا.