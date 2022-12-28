التعليم تنظم ورش لرفع قدرات 2900 مدرس على أعمال التحقق الخارجي

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن تنفيذ ورش عمل لرفع قدرات 2900 معلم وموجه من التعليم الفني بجميع المحافظات.

يأتي ذلك على أعمال التحقق الخارجي، والتي تُعد من أهم الضمانات لدقة تطبيق البرامج الدراسية المطورة المبنية على منهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل .

وكذلك ضمان إجراء عمليات التقييم بصورة صحيحة تتسم بالصدق والشفافية، والتأكد من فاعلية التحقق الداخلي.

وتستمر ورش العمل على مدار 5 أيام في جميع المحافظات، وذلك في إطار التعاون بين الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني والإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني.

ويهدف التعاون لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفني والارتقاء به عالميًا، والتحول نحو تعليم فني أفضل TE2.0 لتلبية احتياجات سوق العمل.

وتناول البرنامج التدريبي ورش عمل ومناقشات ومحاكاة للمتدربين على أعمال التحقق الخارجي.

وعقب انتهاء التدريب التنشيطي سيتم تنفيذ 7000 زيارة تحقق خارجى، لمتابعة تنفيذ البرامج الدراسية المطورة في جميع المدارس الفنية المطبق بها هذه البرامج ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية.

ويتم التدريب على أيدي أبناء التعليم الفني من الكوادر المؤهلة في مجال التدريب، ما يضمن القدرة على الاستدامة والتطوير والتحسين المستمر لمنظومة التقييم والتحقق لبرامج التعليم الفني المطورة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي الخاص ببناء المناهج الإلكترونية التفاعلية .

وذلك باستخدام برنامج Articulate story line 3، وبحضور 23 متدربًا من المعلمين والموجهين.. وذلك في تخصصات الملابس الجاهزة، والنسيج، والكهرباء، والطباعة بمقر مدرسة باب الشعرية الثانوية الصناعية بنات.

وانتهت ورشة العمل بإنتاج 6 مشروعات 3 منها يمكن عرضها Online.