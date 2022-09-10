«التعليم» تنظم ورش عمل تدريبية لرفع قدرات معلمى الفني الزراعي في 15 محافظة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنظيم دورات تدريبية لرفع قدرات معلمى التعليم الفنى الزراعى على تطبيق البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفق منهجية الجدارات المهنية.

وذلك في 15 محافظة، وبالتعاون مع مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري- الغذاء للمستقبل- المموَّل من الوكالة الأمريكية للتعاون الدولى.

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، إن قطاع التعليم الفني يواصل باستمرار خطة تنفيذ الأنشطة التى تحقق مستهدفات إستراتيجية تطوير التعليم الفنى.

ولفت إلى أن ورش العمل التدريبية التى يتم تنظيمها سيصل عددها بنهاية الأسبوع الحالى إلى 12 ورشة عمل لعدد 384 متدربًا للمستهدَفين بالمدارس الثانوية الفنية الزراعية.

وذلك لتدريب أعضاء هيئات التدريس والإدارة المدرسية والتوجيه الفني المختص بالمديريات التعليمية على تطبيق البرامج الدراسية المطورة وأساليب التقييم وأعمال التحقق الداخلي والخارجي.

وأضاف مجاهد أن الوزارة تسعى لتطبيق البرامج الدراسية المطورة على منهجية الجدارات الفنية المطلوبة فى سوق العمل بمدارس التعليم الفنى وما يرتبط بها من ضرورة بناء قدرات معلمي التعليم الفني.

ونوه بأن قطاع التعليم الفني والإدارة العامة للتعليم الزراعي قامت بجهود كبيرة في تدريب وتأهيل ورفع كفاءة جميع المشاركين في المدارس الثانوية الفنية الزراعية “نظام السنوات الثلاث” المطبق بها البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفق منهجية الجدارات المهنية.

وكذلك المدارس المستهدفة للعام الدراسي 2022/ 2023، وذلك وفقًا لخطة قطاع التعليم الفني لتطبيق البرامج المطورة بالمدارس الفنية.

وأوضح الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفنى، أن العدد الكلي المستهدف لتنفيذ ورش العمل بالتعاون مع المشروع، يبلغ 89 ورشة عمل.

وذلك لنحو 2901 مشارك من 70 مدرسة ثانوية فنية زراعية فى 15 محافظة تضم: الإسكندرية، البحيرة، الغربية، الدقهلية، الشرقية، الإسماعيلية، القليوبية، الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان.