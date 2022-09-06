التعليم تنظم تدريبات لمعلمي وموجهي الصف الخامس الابتدائى «صور»

نظمت وزارة التربية والتعليم تدريبات لمعلمي وموجهي الصف الخامس الابتدائى استعداد للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وملت معلمي وموجهي العلوم والرياضيات ، بالتعاون مع مؤسسة ديسكفري إديوكيشن.

كما نظمت الوزارة تدريبات لمعلمى وموجهى الدراسات الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة سلاح التلميذ، بالإضافة إلي معلمي وموجهي اللغة العربية والقيم بالتعاون مع شركة نهضة مصر.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بدعم وتأهيل المعلمين لاستكمال منظومة التعليم الجديدة استعدادًا للعام الدراسي 2022/2023

وأوضحت الدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، أن التدريب بدأ فى الفترة من ( 5 سبتمبر وينتهى فى 24 سبتمبر) ويشمل 5 آلاف معلم وموجه.

وأشارت إلى أن التدريب يأتي في إطار التنمية المستدامة للمعلمين وهو هدف استراتيجي، حيث تسعي الوزارة نحو تطبيق منظومة التعليم الجديدة 2.0 بما يحقق التطور المنشود.