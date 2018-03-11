التعليم تنظم تدريبات للعاملين في مجال الموارد البشرية

المال - خاصصرح الإعلامي أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الوزارة بدأت بالفعل في تدريب العاملين بكافة القطاعات في مجال الموارد البشرية، وذلك لتأهيلهم وتثقيفهم في مجال فن إجراء المقابلات، وتقييم الأداء، وإدارة الوقت، وإدارة ضغوط العمل، وكيفية التعامل مع الأنم

المال – خاص

صرح الإعلامي أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الوزارة بدأت بالفعل في تدريب العاملين بكافة القطاعات في مجال الموارد البشرية، وذلك لتأهيلهم وتثقيفهم في مجال فن إجراء المقابلات، وتقييم الأداء، وإدارة الوقت، وإدارة ضغوط العمل، وكيفية التعامل مع الأنماط الصعبة من الشخصيات المختلفة.

وأضاف أن ذلك يأتي طبقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأهمية تثقيف وتوعية العاملين بدور هيئة الرقابة الإدارية، وأسلوب الهيئة في مكافحة الفساد، ومفهوم الفساد وأنواعه ومظاهره وأسبابه وآثاره.

وأكد الدكتور أحمد حشيش، رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات بالوزارة، أن من أولويات الوزارة في المرحلة الحالية، تدريب جميع العاملين في مجال الموارد البشرية ومعرفة المشاكل، والصعوبات التي تواجه تقييم وتقويم الأداء، وآليات الاختيار والتعيين والنقل والترقية، والانضباط الذاتي والولاء الوظيفي، والتواصل الجيد مع الرؤساء والعاملين والجمهور.

ومن جهته، شدد أسامة شعراوي مدير عام الإدارة العامة لشئون المركز وضبط الجودة على استمرار التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية في تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية، ليستفيد كل العاملين بالتربية والتعليم في هذا المجال.

وأوضح حسن خطاب مدير الإدارة العامة للتنمية المهنية بالمركز على زيادة وعي وتثقيف المتدربين بكيفية مكافحة الفساد وإيقافه، ومعالجة نقاط الضعف، وتحسينها داخل الجهاز الإداري.

وأشارت أمل أسير، منسقة البرنامج، إلى أن المتدربين يتدربون على المادة التي تجعلهم قادرين على تحسين أدائهم الوظيفي وتطويره، والتواصل الجيد مع الرؤساء، وتجعلهم قادرين على التطوير الذاتي لأنفسهم.