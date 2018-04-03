التعليم تنتهي من الاتفاق المنظم لأعمال الشهادة البريطانية بمصر

المال- خاصقالت عبير إبراهيم مدير عام التعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، إنه تم إنهاء الاتفاق النهائي المنظم لأعمال الشهادة البريطانية داخل جمهورية مصر العربية .وأشارت إلى أن هذا الاتفاق جاء بعد عمل متواصل استمر لمدة تقارب العام من جانب الإدارة للتعليم الخاص والدو

المال- خاص

قالت عبير إبراهيم مدير عام التعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، إنه تم إنهاء الاتفاق النهائي المنظم لأعمال الشهادة البريطانية داخل جمهورية مصر العربية .

وأشارت إلى أن هذا الاتفاق جاء بعد عمل متواصل استمر لمدة تقارب العام من جانب الإدارة للتعليم الخاص والدولي والجهات المعنية والإشرافية بالوزارة بالاشتراك مع المركز الثقافي البريطاني وهيئات الاختبار( كامبردج – بيرسون اديكسيل – اكسفورد)، تم



وأوضحت أنه سيتم توقيع الاتفاق غدل الأربعاء الموافق ٤/٤/٢٠١٨ في تمام الساعة الثالثة عصرًا بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور كلاً من: وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وممثلي عن المركز الثقافي البريطاني، وهيئات الاختبار(كامبردج – بيرسون اديكسيل – إكسفورد).













