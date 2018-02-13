التعليم تناقش مشكلات مدارس 30 يونيو والمتفوقين

المال - خاص عقدت أسماء الديب مساعد وزير التربية والتعليم لشئون المديريات، ورئيس مجلس إدارة مدارس 30 يونيو اجتماعًا مع مجلس إدارة المدارس بمحافظات وجه بحرى وهي (دمياط، وكفرالشيخ، والبحيرة، والدقهلية، والقليوبية، والمنوفية، والإسكندرية ، وبورسعيد، والشرقية، والغربية). وأشارت

المال – خاص

عقدت أسماء الديب مساعد وزير التربية والتعليم لشئون المديريات، ورئيس مجلس إدارة مدارس 30 يونيو اجتماعًا مع مجلس إدارة المدارس بمحافظات وجه بحرى وهي (دمياط، وكفرالشيخ، والبحيرة، والدقهلية، والقليوبية، والمنوفية، والإسكندرية ، وبورسعيد، والشرقية، والغربية).

وأشارت الديب إلي أنه تم تحديد ميعاد الاجتماع بعد تشكيل مجموعة من اللجان؛ لمتابعة تلك المدارس، والوقوف علي موقفها التعليمي والمالي والإداري، وتحديد كافة العقبات علي أرض الواقع، ووضع كافة الأسس والآليات التي سوف يتم العمل بها مع تلك المدارس.

أكدت الديب على أنه تم تغيير بعض المديرين التنفيذيين وخبراء ماليين بتلك المحافظات، وإمداد المدارس بالوكلاء، كما ناقشت بعض المخالفات المعروضة، وكيفية حلها، موجهة بضرورة العمل بالروح الجماعية والفريق الواحد.

وأوصت الديب في نهاية الاجتماع أعضاء المجلس بعمل مجموعة التقارير الخاصة والمدونة بجدول الأعمال، وإرسالها للوزارة، مؤكدة علي أهمية المخاطبة الرسمية في كل الأمور المتعلقة بتلك المدارس للرد عليها قانونيًا، وأيضًا تم مناقشة بعض مشكلات هذه المدارس، وكيفية حلها مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع كل من يقصر.

وفي سياق غير بعيد، قال الإعلامي أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة لمشاكل مدارس المتفوقين، فإنه يتم الآن التنسيق بين قيادات الوزارة والمجلس الأعلي للجامعات والمشكلة فى طريقها للحل.

ونظم اليوم عددا من طلاب مدارس المتفوقين اعتصاما اعتراضا علي عدم وجود منصات خاصة بهم في التعليم الجامعي.