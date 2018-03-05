التعليم تناقش الآليات التنفيذية لعمل لجنة حقوق الإنسان

المال ـ خاص:صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه في ضوء اهتمام القيادة السياسية وتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتحقيق العدالة في المجال التعليمى، قامت لجنة حقوق الإنسان بالوزارة بعقد اجتماع؛ لمناقشة الأطر والآليات الت

المال ـ خاص:

صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه في ضوء اهتمام القيادة السياسية وتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتحقيق العدالة في المجال التعليمى، قامت لجنة حقوق الإنسان بالوزارة بعقد اجتماع؛ لمناقشة الأطر والآليات التنفيذية لعمل اللجنة.

وحضر الاجتماع ياسر محمود مدير عام الإدارة العامة لأمن المعلومات، ومحمد صديق مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والحاسب الآلي، والدكتورة لبنى عبد الرحيم منسق وحدة تكافؤ الفرص وعضو وحدة السياسات والتخطيط الاستراتيجي، والدكتور نور هنرى مدير بوحدة السياسات والتخطيط الاستراتيجي، والدكتورة أمانى عبد العزيز أستاذ بالمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، والدكتور طارق برجاس مدير بمكتب رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، والدكتور أكرم حسن مدير عام الإدارة العامة للتربية البيئية السكانية والصحية، وأحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية.

وتضمن الاجتماع مناقشة الأطر والآليات التنفيذية لوضع مؤشرات عمل اللجنة؛ للوقوف على القوانين والقرارات الوزارية والإجراءات التي تمارسها الوزارة لتكفل حقوق فئات الشباب في التعليم قبل الجامعى في مجالات المناهج، والأنشطة، والتربية الخاصة، والتعليم الفني، والاتحادات الطلابية والحد من عوامل التسرب التعليمى.

واتفق أعضاء اللجنة على الحصول على المعلومات في المجالات السابق ذكرها من الإدارات المعنية بذلك في الوزارة، ومناقشتها للوقوف على مدى تحقيق البرامج والسياسات في مجال حقوق الإنسان وتمكين الطلاب من ممارسة حقوقهم.