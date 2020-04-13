التعليم تناقش استعدادات امتحانات الشهادات والمشروعات البحثية عبر الفيديو كونفرانس

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة آليات إعداد المشروعات البحثية لطلبة صفوف النقل (من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعداي). كما ناقش الاجتماع استعدادات الوزارة…

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة آليات إعداد المشروعات البحثية لطلبة صفوف النقل (من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعداي).

كما ناقش الاجتماع استعدادات الوزارة لامتحانات نهاية العام الدراسي للشهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني والدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير لتكنولوجيا المعلومات، واللواء أكرم النشار مستشار الوزير للتخطيط الاستراتيجي والاستثمارات.

ووجه الوزير ، مديري المديريات التعليمية بضرورة متابعة تنفيذ الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة والمتعلقة بتنفيذ المشاريع البحثية لطلبة صفوف النقل (من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي).

وشدد شوقي على ضرورة التأكيد على أهمية استخدام التقنيات الحديثة التي أعلنتها الوزارة، والمتمثلة في المكتبة الرقمية (https://study.ekb.eg) ومنصة البث المباشر للحصص الافتراضية (https://stream.moe.gov.eg) ومنصة التواصل التعليمية (https://edmodo.org).

وأكد وزير التعليم لمديري المديريات، أننا نمتلك فرصة كبيرة جدًا لتطوير النظام التعليمي كاملاً، من خلال التوجيه بالاعتماد على تقنيات التعليم الجديدة، وشرحها لجميع الطلاب وأولياء الأمور.

وقال شوقي إن تقنيات التعليم الجديدة ، ستكون وسائل مهمة للتعليم في المستقبل والسنوات المقبلة.

كما وجه الوزير ، بضرورة متابعة دخول المعلمين على منصة التواصل (Edmodo) وإنشاء الفصول الافتراضية وإلحاق الطلبة بها، ومتابعة نشاط المعلمين داخل الفصول الافتراضية من نشر المواد التعليمية والتواصل مع الطلاب لمساعدتهم في إعداد المشروعات البحثية.

وشدد على ضرورة التصدي بكل حزم لكل من يسعى إلى استغلال الطلاب وأولياء الأمور في تنفيذ المشاريع البحثية أو إلحاق الطلاب بالفصول على منصة التواصل (Edmodo) والمتاجرة بأكواد الطلاب.

وأعلن الوزير عن طرح الوزارة مسابقة لتحفيز المديريات والإدارات التعليمية والمعلمين في التفاعل مع التقنيات والحلول التي طرحتها الوزارة مؤخرًا في التواصل مع الطلاب.

وأشار إلى أنه سيتم اختيار أفضل مديرية تعليمية وأفضل إدارة تعليمية وأفضل معلم وأفضل مشروع بحثي، وسيتم الإعلان لاحقًا عن كافة التفاصيل الخاصة بهذه المسابقة.

وقال الدكتور طارق شوقي، إن المشروع البحثي هدفه تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي بين الطلاب، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار) وغيرها من المهارات الضرورية لأبنائنا الطلاب.

ولفت إلى أن المشروعات البحثية تغيير جذري في عملية التقييم والتعليم لأبنائنا الطلاب.

كما تطرق الاجتماع إلى خطة توزيع الفصول الذكية، والتي تعد أحد الحلول التي قدمتها الوزارة لحل مشكلة الكثافة داخل الفصول.

و طالب وزير التعليم مديري المديريات التعليمية بتحديد أماكن للفصول الذكية داخل كل محافظة وموافاة الوزارة بها، حيث ستقدم هذه الفصول حلولاً لمشكلة الكثافة ويمكن استخدامها في التعليم المجتمعي.

وناقش الاجتماع، مواعيد الإعلان عن المشروعات البحثية التطبيقية الخاصة بالتعليم الفني حيث سيتم الإعلان عنها في الفترة من 18 حتى 25 إبريل الجاري، وذلك لكثرة التخصصات في التعليم الفني والتي يصل عدد المشروعات البحثية التطبيقية بها إلى 1895 مشروعًا بحثيًا تطبيقيًا.

وتنقسم المشروعات البحثية التطبيقية إلي 1560 للتعليم الصناعي، 170 للتعليم التجاري، و69 للتعليم الزراعي، و 96 للتعليم الفندق، هذا بالإضافة الي المشروعات البحثية التطبيقية للمهني والدمج.

وأشار الوزير إلي أنه سيتم إتاحة 7 أسابيع للطلبة لتنفيذ المشروعات البحثية التطبيقية (من 25 إبريل 2020 حتى 13 يونيو 2020).

وناقش الاجتماع أيضًا الاستعدادات الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي للشهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

و طالب شوقي، مديري المديريات بسرعة تحديد مقار لجان الامتحانات وفقًا للضوابط التي أعلنتها الوزارة.

وتشمل ضوابط وزارة التربية والتعليم إن يتراوح عدد الطلاب داخل كل فصل من 14 إلى 20 طالب، وذلك حتى يتم عملية تعقيم اللجان وإعداد تقرير مصور بها (فيديو) واتخاذ الإجراءات الصحية بالتعاون مع الجهات المعنية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب أثناء فترة تأدية الامتحانات.