«التعليم» تمنح King's School The Crown رخصة تدريس المناهج البريطانية

منحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر رخصة التشغيل الرسمية لمدرسة King’s School The Crown والتي ستقوم المدرسة بمقتضاها بتدريس المناهج الدراسية البريطانية، وتأتي هذه الخطوة الهامة بعد اعتماد المدرسة من كامبريدج باعتبارها مدرسة دولية متميزة على مستوى العالم، خاصة بعد حصولها مؤخرًا على جائزة المدرسة الأكثر اختيارًا من أولياء الأمور المغتربين Expat-Parents School of Choice Award ضمن جوائز التميز في تعليم المغتربين Excellence in Expat Education.

وبحسب بيان، من المقرر أن تفتح المدرسة أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد في 23 سبتمبر القادم، في كومباوند The Crown الذي طورته شركة بالم هيلز للتعمير بمنطقة غرب القاهرة، وتضع المدرسة تقديم تجربة تعليمية استثنائية للطلبة وتمكينهم من تحقيق أفضل النتائج، على رأس أولوياتها لذلك تمتلك فريقًا كبيرًا من المحترفين وذوي الخبرة العالمية في التعليم، من ناحية أخرى توفر بيئة التعلم التي تقدمها المدرسة مناخًا آمنًا وإيجابيًا ومحفزًا للطلبة.

وتعليقًا على تلك الخطوة الهامة، أعرب جويل وورال، المدير التنفيذي لمدرسةKing’s School The Crown، عن تقديره الكبير لوزارة التربية والتعليم المصرية، وأضاف: “يشرفنا الحصول على رخصة التشغيل الرسمية للمدرسة في مصر، حيث يؤكد ذلك على مدى التزامنا بدعم مصر في تحقيق أهداف رؤية 2030، كما تمثل هذه الرخصة شهادة عملية على جهود وتفاني العاملين في المدرسة من أجل تحقيق أهدافنا التعليمية.

وأضاف نتوجه بكل الشكر والتقدير لشريكنا الهام، المجلس الثقافي البريطاني، الذي قدم لنا كل الدعم خلال جميع مراحل وإجراءات حصولنا على تلك الرخصة، كما أؤكد أيضًا على التزامنا بخلق بيئة تعلم غير مسبوقة تعمل على تعزيز النمو الدراسي والشخصي والاجتماعي لكل طالب من طلاب المدرسة، كما نتطلع للترحيب بأول دفعة من الطلبة في سبتمبر القادم.”

في الوقت نفسه، تطبق المدرسة أفضل الممارسات التعليمية ومناهج التعلم الدولية باعتبارها جزءًا من مجموعة Inspired Education Group.

تضم المجموعة أكثر من 100 مدرسة متميزة في جميع أنحاء العالم وتقدم كل المزايا التعليمية للطلاب من خلال مجموعة من الأنشطة المتنوعة مثل المسابقات، وتطوير قدرات المعلمين، وتدريبات حماية الأطفال والحفاظ على سلامتهم.

تؤمّن المدرسة أيضًا لطلابها مكانًا في أي مدرسة من المدارس الداخلية التابعة للمجموعة حول العالم، مع إمكانية مشاركة الطلبة في برامج التبادل العالمي والمخيمات الصيفية في أي مدرسة تابعة له.

تعتبر مدرسة King’s School The Crown واحدة من أفضل المدارس التي تقوم بتدريس المناهج البريطانية في القاهرة والتي ستستقبل الأطفال تدريجيًا من عمر الرضاعة (3 أشهر) إلى سنوات ما قبل التعليم الجامعي (18 سنة).

حيث تفتح المدرسة أبوابها هذا العام لاستقبال الأطفال من سن (2.5 سنة) وحتى سنة 9 (14 سنة). توفر المدرسة معلمين متخصصين في جميع المواد الدراسية من سن 5 فصاعدًا، بما يوفر للطلبة كل الدعم التعليمي في كافة سنوات الدراسة.

تهتم مدرسة King’s School The Crown اهتمامًا كبيرًا بالرياضة، وتتميز بمنشآتها الرياضية غير المسبوقة في أي مدرسة أخرى بالقاهرة، حيث تعتبر King’s School The Crown المدرسة الوحيدة في المنطقة التي تضم ملعب كرة القدم تمت إقامته طبقًا لمعايير وإرشادات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

بالإضافة لملاعب التنس الدولية والمعتمدة منATP، مسرح متطور تكنولوجيا يستوعب 500 مقعد، وحمام السباحة بطول 25 مترًا، وصالة الألعاب الرياضية الداخلية المتكاملة.

أما عن أهم المنشآت والمباني الأخرى التي تضمها مدرسة King’s School the Crown فتتضمن مبان مخصصة لتعليم الأطفال خلال السنوات الأولى من أعمارهم، وتعتبر هذه المباني فريدة من نوعها والأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما تتوافق مع منهج مجموعة Inspired Education Group الذي لاقى نجاحًا عالميًا في توفير تجربة تعلم ممتعة في سنوات الدراسة الأولى.

من ناحية أخرى، يمثل الموقع الاستراتيجي للمدرسة ميزة أخرى، حيث يسهل للأسر الوصول إليه من مناطق الزمالك، و6 أكتوبر، والدقي، والشيخ زايد.

وتقدم مدرسة King’s School the Crown أيضًا برنامجها المبتكر والرائد Gifted and More Able، وهو برنامج مصمم بعناية لدعم وتمكين الطلبة الموهوبين في القاهرة، بما يتيح لهم استغلال إمكانياتهم بالصورة المثلى.