التعليم تكشف عن موعد افتتاح المدارس اليابانية

- التعليم: تسلمنا 26مدرسة يابانية من الهيئة الهندسيةأحمد صبرى:قالت هند جلال مساعد وزير التعليم للمشروعات القومية والمسئول على ملف المدارس اليابانية، إن هناك 26 مدرسة يابانية استلمتها هيئة الأبنية التعليمية من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وستقوم لجنة بزيارات ميدانية لتحديد المدارس التى سيتم

– التعليم: تسلمنا 26مدرسة يابانية من الهيئة الهندسية







أحمد صبرى:

قالت هند جلال مساعد وزير التعليم للمشروعات القومية والمسئول على ملف المدارس اليابانية، إن هناك 26 مدرسة يابانية استلمتها هيئة الأبنية التعليمية من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وستقوم لجنة بزيارات ميدانية لتحديد المدارس التى سيتم اختيارها هذا العام.

وأكدت فى مداخلة هاتفية لها مع برنامج “كل يوم” على قناة on E أن المدارس ستبدأ العام الحالى بـ 3مراحل، وهى كجى 1 وكجي 2 والأول الابتدائي فقط، وفصلين لكل مرحلة بالمدرسة على أن يتم زيادتها مرحلة كل عام.

وأشارت إلى أن القواعد ستجبر ولى أمر كل تلميذ بتقديم 20 ساعة تطوعيا كل عام سيتم فيه شرح كتاب لبقية الفصل أو المشاركة فى نظافة المدرسة.