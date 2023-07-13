التعليم تكشف عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ومؤشرات تصحيح الكيمياء

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، موضحا أنه من المتوقع إعلانها أوائل اغسطس المقبل.

قال حجازي إن نتائج هذا العام مبشرة، حيث حصل قرابة 1000 طالب على الدرجات النهائية بامتحان مادة الكيمياء بعد تصحيح 50% من أوراق الإجابة.

وأدى طلاب الثانوية العامة صباح اليوم الخميس، امتحان مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلبة الشعبة الأدبية، حيث انطلق الامتحان في التاسعة صباحاً واستمر حتى الثانية عشرة فى الأحياء والفلسفة والحادية عشر لمادة الجبر والهندسة الفراغية.