التعليم تكشف عن حالات الإدمان بين سائقى حافلات المدارس

المال- خاص صرح الإعلامى أحمد خيرى، المتحدث الإعلامى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه قامت، اليوم، الحملة الأولى للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2017/ 2018 للكشف عن حالات الإدمان والتعاطي بين سائقى حافلات المدارس الخاصة بمحافظة القاهرة، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعل

المال- خاص





صرح الإعلامى أحمد خيرى، المتحدث الإعلامى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه قامت، اليوم، الحملة الأولى للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2017/ 2018 للكشف عن حالات الإدمان والتعاطي بين سائقى حافلات المدارس الخاصة بمحافظة القاهرة، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، التابع لمجلس الوزراء، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية.

من جهته أكد أحمد خضر، مدير عام الإدارة العامة لأمن الأفراد والمنشآت، أنه تم الكشف بإدارة شرق مدينة نصر التعليمية بمحافظة القاهرة على 2 مدرسة، بإجمالى (35) حالة فحص، حيث أظهرت النتائج عدد (1) إيجابية، كما تم الكشف بإدارة المعادى التعليمية على 2 مدرسة بإجمالى (15) حالة فحص، حيث ظهرت النتائج بعدم وجود أي حالة إيجابية.