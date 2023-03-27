«التعليم» تكشف حقيقة تغيير مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية

علقت وزارة التربية والتعليم، على ما تم تداوله حول تغيير مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

ونفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، صحة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول تغيير مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

وأكد زلطة أن مواعيد الامتحانات كما هي يوم 6 مايو المقبل وفقا لجداول الامتحانات التي أعلنتها الوزارة.

كما أكد المتحدث الرسمي حرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، على إطلاع الطلاب وأولياء الأمور على جميع التفاصيل المتعلقة بالمنظومة التعليمية والامتحانات بشكل استباقي، في إطار تحقيق مبدأ الشفافية مع الرأي العام.

وأهاب زلطة بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق خلف المنشورات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستهدف إثارة الارتباك.

وأشار إلى أن أي مستجدات تعلن عنها الوزارة عبر قنواتها الرسمية سواء عبر البيانات الرسمية أو الصفحة الرسمية للوزارة أو موقعها الإلكتروني.