«التعليم» تكشف حقيقة تسريب أحد أعضائها أجزاء من امتحان الفيزياء

صرح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وجَّه بتشكيل لجنة بشكل عاجل للتحقيق في الادعاءات التي تم تداولها على موقع “فيسبوك” من قِبل أحد الأشخاص حول قيام أحد أعضاء اللجنة التي قامت بوضع امتحان الدور الأول للثانوية العامة في مادة الفيزياء، بإعطاء دروس خصوصية لعدد من الطلاب قبل الامتحان، وتسريب أجزاء من الامتحان.

رضا حجازى وزير التربية والتعليم

وقد أسفرت نتائج تحقيقات اللجنة عن عدم مطابقة ما تم تداوله من فيديوهات مع أسئلة الامتحان، على النحو التالي:

أولًا: الفيديو الأول المتداول تناول شرحًا لتكوين الهولوجرام مع وضع بعض الرموز على الأشعة مثل X وY، كما أن الرسم الموجود بالفيديو يختلف عن الرسم الموجود فى الامتحان، كما أن المسميات فى ورقة الامتحان تختلف عما تضمَّنه الفيديو.

كما أن السؤال المتداول بالفيديو يشبه الأسئلة التي تتضمنها الكتب الخارجية.

ثانيًا: الفيديو الثاني المتداول تناول شرح سؤال لتحويل الجلفانومتر إلى فولتميتر لنفس فكرة امتحان الفيزياء دور العام الدراسي 2020-2021

كما أن الرسم الموجود بالفيديو يختلف عن الموجود في الامتحان فى الأرقام، حيث كانت شدة التيار المار في الدائرة في الفيديو 2mA، بينما في الامتحان كان مكتوبًا على الرسم 0.01A،

كما أن أرقام فروق الجهد فى الفيديو تختلف عن الأرقام المعطاة في المسألة، وهذا السؤال المتداول بالفيديو يشبه أسئلة من امتحانات سابقة موجودة بالكتب الخارجية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الشخص محل الادعاء يخضع حاليًّا للتحقيق من قِبل الوزارة وكل الجهات المعنية ذات الصلة، نظرًا لقيامه بإعطاء دروس خصوصية لمجموعة من الطلاب بما يتنافى مع موانع مشاركته في لجنة وضع الامتحان.